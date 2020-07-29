"Локомотив" договорился о переходе африканского форварда

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"Локомотив" договорился о переходе африканского форварда

Московский "Локомотив" согласовал трансфер гвинейского нападающего "Бордо" Франсуа Камано, сообщает Sport24.

По сведениям издания, руководство российского клуба одобрило трансфер и он будет оформлен в ближайшее время. Футболист подпишет с "железнодорожниками" контракт до лета 2024 года.

В минувшем сезоне 24-летний Камано провел за "Бордо" 12 матчей во всех турнирах и забил один гол. За сборную Гвинеи сыграл 32 поединка, в которых отметился шестью мячами.

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