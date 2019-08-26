"Локомотив" договорился о переходе чемпиона Европы-2016

Португальский полузащитник "Интера" Жоау Мариу перейдет в "Локомотив", сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По данным источника, российский клуб согласовал годичную аренду футболиста. Следующим летом "железнодорожники" будут иметь право выкупить трансфер игрока за 18 миллионов евро. Также на хавбека претендовали "Монако" и "Динамо".

26-летний Мариу выступает за "Интер" с 2016 года. Всего он провел за итальянский клуб 69 матчей во всех турнирах, в которых забил четыре мяча и отдал 15 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

В 2016 году Мариу в составе сборной Португалии стал победителем чемпионата Европы.

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