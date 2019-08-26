"Локомотив" договорился о переходе игрока "Интера" Жоау Мариу

"Локомотив" близок к приобретению полузащитника "Интера" Жоау Мариу. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

Московский клуб арендует 26-летнего игрока на сезон-2019/20. В контракте будет присутствовать опция выкупа за 18 миллионов евро.

По данным источника, "Локомотив" заплатил за аренду около 2,5 миллиона евро. Ожидается, что завтра, 27 августа, пройдет презентация хавбека.

"Локомотив" занимает 4 место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 14 баллов.

В минувшем сезоне футболист участвовал в 20 матчах Серии А, отметившись 1 голом и 2 ассистами.

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