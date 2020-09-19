"Локомотив" договорился о переходе Манджукича

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"Локомотив" договорился о переходе Манджукича

Форвард Марио Манджукич близок к переходу в "Локомотив".

Как сообщает телеграм-канал Sport_inside, московский клуб достиг договоренности о переходе 34-летнего хорвата. Официально о сделке должны объявить в начале следующей недели.

Ожидается, что Манджукич подпишет с клубом двухлетний контракт с зарплатой 2,7 миллиона евро за сезон.

Манджукич известен по своим выступлениям за "Баварию", "Атлетико" и "Ювентус". Последним клубом игрока был "Аль-Духаиль".

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