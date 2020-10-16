"Локомотив" договорился о продлении контракта с Антоном Миранчуком

Полузащитник московского "Локомотива" Антон Миранчук в ближайшее время подпишет новый контракт с клубом.

По информации "СЭ", стороны согласовали продление договора, который истекает в июне 2021 года.

Антон Миранчук является воспитанником "железнодорожников", за основную команду он дебютировал в октябре 2013 года, с тех пор сыграл 113 матчей, забил 25 голов и сделал 16 ассистов.

Рыночная стоимость хавбека, которому завтра исполнится 25 лет, оценивается в 12 миллионов евро.

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