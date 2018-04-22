"Локомотив" договорился о продлении контракта со своим лидером

"Локомотив" согласовал новый контракт с португальским полузащитником Мануэлем Фернандешем, сообщают российские СМИ.

По сведениям источника, новое соглашение между клубом и футболистом будет подписано до лета 2020 года с возможностью продления еще на год.

В этом сезоне 32-летний Фернандеш провел за "Локомотив" 37 матчей, забил 14 голов и отдал 6 результативных передач.

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