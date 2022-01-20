"Локомотив" договорился о трансфере форварда "Монако"

Фото инстаграм Вилсона Исидора

Нападающий "Монако" Вилсон Исидор перейдёт в московский "Локомотив", сообщает "Спорт-Экспресс".

По информации источника, "железнодорожники" заплатят за игрока 2,5 миллиона евро.

21-летний француз заключит с новым клубом контракт до 2026 года.

В текущем сезоне Исидор сыграл за "Монако" 9 матчей, результативными действиями не отличался. Его рыночная стоимость – 3 миллиона евро.

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