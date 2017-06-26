"Локомотив" договорился о выкупе Кверквелии

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"Локомотив" договорился о выкупе Кверквелии

Руководство "Локомотива" приняло решение выкупить трансфер защитника "Рубина" Соломона Кверквелии, сообщают российские СМИ.

Клубы уже договорились об условиях трансфера 25-летнего грузина. Впрочем, детали сделки пока не разглашаются.

Напомним, что Кверквелия выступал за "Локомотив" во второй половине минувшего сезона, в его активе 15 матчей во всех турнирах.

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