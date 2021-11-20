"Локомотив" дома проиграл "Ахмату" в 15-м туре РПЛ
Фото твиттер "Локомотива"
В рамках 15-го тура российской Премьер-лиги московский "Локомотив" на своём поле потерпел поражение от "Ахмата".
"Железнодорожники" с 34-й минуты играли вдесятером и уступили со счётом 1:2.
У гостей Даниил Уткин сначала забил сам, а затем ассистировал Артёму Полярусу. В составе столичной команды отличился Виталий Лисакович.
"Локомотив" – "Ахмат" - 1:2
Голы: 0:1 – 36 Уткин, 0:2 – 58 Полярус, 1:2 – 64 Лисакович.
"Локомотив": Гильерме, Сильянов, Пабло (Бабкин, 80), Мурило, Рыбус, Ненахов, Бека-Бека (Борисенко, 79), Тикнизян (Чёрный, 80), Петров (Рыбчинский, 46), Керк (Лисакович, 63), Камано.
"Ахмат": Гудиев, Быстров, Семёнов (Лысцов, 46), Нижич, Богосовац, Полярус (Янку, 85), Тимофеев, Харин (Карапузов, 73), Коновалов (Швец, 73), Уткин, Архипов (Конате, 63).
Удаление: Мурило (34).
"Локо" остался на 4-м месте в турнирной таблице РПЛ, а "Ахмат" благодаря победе поднялся с 10-й на 8-ю строчку.
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