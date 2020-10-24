"Локомотив" дома проиграл "Ротору". Волгограды одержали первую победу в РПЛ

В матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги волгоградский "Ротор" на выезде обыграл московский "Локомотив" со счетом 2:1. Победу волгоградцам принесли голы Фламариона Филью и Андреса Понсе. В составе "железнодорожников" отличился Дмитрий Рыбчинский.

"Ротор" одержал первую победу в нынешнем сезоне и поднялся на 14-е место в турнирной таблице чемпионата России. "Локомотив" остался на четвертой позиции.

"Локомотив" Москва - "Ротор" Волгоград - 1:2 (1:1)

Голы: Фламарион, 19 - 0:1, Рыбчинский, 28 - 1:1, Понсе, 57 - 1:2

"Локомотив": Гильерме, Серкейра, Чорлука, Живоглядов, Рыбус, Крыховяк, Куликов, Рыбчинский, Камано (Миранчук, 63), Лисакович (Смолов, 63), Эдер.

"Ротор": Чондрич, Кожемякин, Кверквелия, Байрыев, Гогуа (Понсе, 56), Жигулев, Давиташвили, Фламарион, Макаров, Степанов, Муллин.

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