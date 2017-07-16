"Локомотив" достиг соглашения о трансфере хавбека "Лиона"

Московский "Локомотив" достиг соглашения о трансфере полузащитника французского "Лиона" Мацея Рыбуса, информирует СЭ.

По сведениям издания, 27-летний хавбек, который известен в России по выступлениям за грозненский "Терек", обойдется "железнодорожникам" в 1,5 миллиона евро.

В завершившемся сезоне Рыбус сделал 2 результативные передачи в 28 матчах за "Лион".

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