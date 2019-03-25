"Локомотив" едва не проиграл "Уфе" в товарищеском матче

Теги локомотив москвауфа

"Локомотив" едва не проиграл "Уфе" в товарищеском матче

В Сочи состоялся товарищеский матч между "Уфой" и московским "Локомотивом".

Башкирская команда к середине второго тайма вела со счётом 2:0, но "железнодорожники" успели отыграться.

"Локомотив" – "Уфа" - 2:2

Голы: Безденежных, 58 - 0:1, Кротов, 62 - 0:2, Кварацхелия, 75 - 1:2, Жемалетдинов, 78 - 2:2.

"Локомотив": Коченков (Медведев, 46), Рыбус, Идову, Самохвалов (Магкеев, 80), Хеведес (Черный, 71), Денисов (Коломейцев, 46), Рыбчинский, Фернандеш (Куликов, 46), Кварацхелия (Дорофеев, 81), Жемалетдинов (Титков, 80), Эдер.

"Уфа": Беленов, Сухов, Аликин (Пуцко), Никитин (Хазиев), Живоглядов, Безденежных (Засеев), Ванек (Салатич, 46), Пауревич (Власов), Слай (Алиев), Вомбергар (Бизяк), Кротов (Виденеев).

Не пропустите: "Динамо" примет "Локомотив" в Химках. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Азмун помогал пострадавшим от наводнения в Иране

Азмун помогал пострадавшим от наводнения в Иране

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 20 41
2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 20 36
3 Локомотив Москва Локомотив Москва 20 35
4 Краснодар Краснодар 20 35
5 Спартак Москва Спартак Москва 20 33
6 Ростов Ростов 20 29
7 Рубин Рубин 20 28
8 Ахмат Ахмат 20 27
9 Арсенал Тула Арсенал Тула 20 27
10 Оренбург Оренбург 19 26
11 Крылья Советов Крылья Советов 19 24
12 Динамо Москва Динамо Москва 20 23
13 Урал Урал 20 23
14 Анжи Анжи 20 18
15 Уфа Уфа 20 16
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 20 11
Полная таблица

топ-5 тегов