"Локомотив" едва не проиграл "Уфе" в товарищеском матче

В Сочи состоялся товарищеский матч между "Уфой" и московским "Локомотивом".

Башкирская команда к середине второго тайма вела со счётом 2:0, но "железнодорожники" успели отыграться.

"Локомотив" – "Уфа" - 2:2

Голы: Безденежных, 58 - 0:1, Кротов, 62 - 0:2, Кварацхелия, 75 - 1:2, Жемалетдинов, 78 - 2:2.

"Локомотив": Коченков (Медведев, 46), Рыбус, Идову, Самохвалов (Магкеев, 80), Хеведес (Черный, 71), Денисов (Коломейцев, 46), Рыбчинский, Фернандеш (Куликов, 46), Кварацхелия (Дорофеев, 81), Жемалетдинов (Титков, 80), Эдер.

"Уфа": Беленов, Сухов, Аликин (Пуцко), Никитин (Хазиев), Живоглядов, Безденежных (Засеев), Ванек (Салатич, 46), Пауревич (Власов), Слай (Алиев), Вомбергар (Бизяк), Кротов (Виденеев).

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