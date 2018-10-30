"Локомотив" - "Енисей": где и когда смотреть матч Кубка России

В среду, 31 октября, московский "Локомотив" в рамках 1/8 финала Кубка России на "РЖД Арене" примет "Енисей".

Начало матча между действующим чемпионом и аутсайдером РПЛ в 19:30 (мск). "Железнодорожники" в рамках национального первенства одержали четыре победы подряд, серьёзно улучшив свои позиции, и теперь наверняка захотят продлить свою успешную серию, но уже в рамках кубкового турнира.

Прямую трансляцию встречи проведут отечественные телеканалы "Матч ТВ" и "Матч! Планета", а также на онлайн ресурсе "Sportbox".

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