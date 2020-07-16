"Локомотив" гарантировал себе медали чемпионата России и попадание в квалификацию Лиги Чемпионов

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"Локомотив" гарантировал себе медали чемпионата России и попадание в квалификацию Лиги Чемпионов

Московский "Локомотив" гарантировал себе медали чемпионата России и попадание в квалификацию Лиги Чемпионов.

В 29-м туре чемпионата России "железнодорожники" обыграли ЦСКА со счетом 2:1 и теперь уже точно не опустятся ниже третьего места в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

В заключительном, 30-м туре "Локомотив" в гостях сыграет с "Уралом". В случае победы московский клуб займет второе место и напрямую попадет в групповой турнир Лиги Чемпионов в следующем сезоне. Матч состоится 22 июля.

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