"Локомотив" готов купить игрока "Галатасарая" Линнеса за 6 миллионов евро
"Локомотив" готов заплатить 6 миллионов евро за игрока "Галатасарая" и сборной Норвегии Мартина Линнеса, утверждает Fotomac.
По данным источника, в покупке 27-летнего защитника заинтересован главный тренер "железнодорожников" Юрий Семин, который был доволен игрой Линнеса с командой в Лиге чемпионов в прошлом году.
Футболист перешел в турецкий клуб из "Мольде" в 2016 году за 2 млн евро. Его контракт с "Галатасараем" рассчитан до 2021 года с окладом 1,4 миллиона евро в год.
В минувшем сезоне норвежец провел 33 матча в чемпионате Турции, отметившись 4 голами и 2 ассистами.
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|Спартак Москва
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|Арсенал Тула
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|7
|Оренбург
|30
|43
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|Ахмат
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|Ростов
|30
|41
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|Урал
|30
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|Рубин
|30
|36
|12
|Динамо Москва
|30
|33
|13
|Крылья Советов
|30
|28
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|30
|21
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|30
|20