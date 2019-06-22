"Локомотив" готов купить игрока "Галатасарая" Линнеса за 6 миллионов евро

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"Локомотив" готов купить игрока "Галатасарая" Линнеса за 6 миллионов евро

"Локомотив" готов заплатить 6 миллионов евро за игрока "Галатасарая" и сборной Норвегии Мартина Линнеса, утверждает Fotomac.

По данным источника, в покупке 27-летнего защитника заинтересован главный тренер "железнодорожников" Юрий Семин, который был доволен игрой Линнеса с командой в Лиге чемпионов в прошлом году.

Футболист перешел в турецкий клуб из "Мольде" в 2016 году за 2 млн евро. Его контракт с "Галатасараем" рассчитан до 2021 года с окладом 1,4 миллиона евро в год.

В минувшем сезоне норвежец провел 33 матча в чемпионате Турции, отметившись 4 голами и 2 ассистами.

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