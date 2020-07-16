"Локомотив" готов обменять Миранчука на Лаксальта

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"Локомотив" готов обменять Миранчука на Лаксальта

Полузащитник московского "Локомотива" Алексей Миранчук может продолжить карьеру в "Милане".

По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, россиянин может присоединиться к "россонери" в обмен на Диего Лаксальта, который интересен "железнодорожникам".

"Милан" хочет продать уругвайца за 10 миллионов евро, однако "Локо" надеется, что удастся договориться о сделке с обменом.

Клубы уже провели несколько раундов переговоров и пока взяли 10-дневную паузу.

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