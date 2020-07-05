"Локомотив" готов побороться за Манджукича

Хорватский форвард Марио Манджукич может перебраться в Россию.

Как сообщает Betting Insider, ссылаясь на окружение игрока, в услугах Манджукича заинтересован "Локомотив", который уже более месяца находится в постоянном контакте с агентами футболиста.

Напомним, что ранее Манджукич разорвал соглашение с катарским "Аль-Духаилем". На 34-летнего хорвата также претендуют "Беневенто" и "Милан".

Манджукич успел провести за "Аль-Духаиль" всего семь игр, в которых забил один гол.

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