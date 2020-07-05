"Локомотив" готов побороться за Манджукича
Хорватский форвард Марио Манджукич может перебраться в Россию.
Как сообщает Betting Insider, ссылаясь на окружение игрока, в услугах Манджукича заинтересован "Локомотив", который уже более месяца находится в постоянном контакте с агентами футболиста.
Напомним, что ранее Манджукич разорвал соглашение с катарским "Аль-Духаилем". На 34-летнего хорвата также претендуют "Беневенто" и "Милан".
Манджукич успел провести за "Аль-Духаиль" всего семь игр, в которых забил один гол.
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|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|23
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Сочи
|23
|27
|10
|Уфа
|22
|27
|11
|Урал
|22
|25
|12
|Тамбов
|22
|25
|13
|Ахмат
|23
|23
|14
|Рубин
|22
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|15
|Оренбург
|22
|23
|16
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|22