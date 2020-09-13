"Локомотив" готов подписать Манджукича с зарплатой 3 млн евро в год
"Локомотив" продолжает рассматривать кандидатуру экс-нападающего "Ювенутса" Марио Манджукича, утверждает "Спорт-Экспресс".
По данным источника, "железнодорожники" готов предложить футболисту контракт с зарплатой 3 млн евро в год. Сам игрок рассчитывает на 4 млн евро в год.
Напомним, что уже два месяца 34-летний Манджукич остаётся без клуба после ухода из "Аль-Духаиля".
Форвард наиболее известен по выступлениям за "Баварию", "Атлетико" и "Ювентус". Сейчас его рыночная стоимость оценивается в 4 миллиона евро.
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|Аталанта
|26
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|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
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|Милан
|27
|39
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|Хеллас Верона
|26
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|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
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|12
|Сассуоло
|26
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|Фиорентина
|27
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|26
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|Дженоа
|26
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