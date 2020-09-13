"Локомотив" готов подписать Манджукича с зарплатой 3 млн евро в год

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"Локомотив" готов подписать Манджукича с зарплатой 3 млн евро в год

"Локомотив" продолжает рассматривать кандидатуру экс-нападающего "Ювенутса" Марио Манджукича, утверждает "Спорт-Экспресс".

По данным источника, "железнодорожники" готов предложить футболисту контракт с зарплатой 3 млн евро в год. Сам игрок рассчитывает на 4 млн евро в год.

Напомним, что уже два месяца 34-летний Манджукич остаётся без клуба после ухода из "Аль-Духаиля".

Форвард наиболее известен по выступлениям за "Баварию", "Атлетико" и "Ювентус". Сейчас его рыночная стоимость оценивается в 4 миллиона евро.

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