"Локомотив" готов расстаться с Эдером и Смоловым

Теги локомотив москвафедор смоловниколай комличенкотрансферы

"Локомотив" готов расстаться с Эдером и Смоловым

В "Локомотиве" рассказали, что клуб готов рассмотреть предложения по Эдеру и Федора Смолова. Об этом информирует "Бизнес-онлайн".

Ранее сообщалось, что железнодорожники хотят купить игрока "Млады Болеслав" Николая Комличенко. Для этого клубу нужно продать кого-то, чтобы выручить достаточно денег для покупки футболиста.

Скорее всего команду покинет Эдер, так как главный тренер "Локомотива" Юрий Семин ценит Смолова..

Не пропустите:  "Локомотив" хочет купить Николая Комличенко| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

РПЛ опубликовала заявление по поводу столкновения между фанатами и ОМОНом

РПЛ опубликовала заявление по поводу столкновения между фанатами и ОМОНом

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 3 9
2 Ростов Ростов 4 8
3 Урал Урал 4 7
4 Рубин Рубин 3 7
5 Локомотив Москва Локомотив Москва 4 7
6 Краснодар Краснодар 3 6
7 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 3 6
8 Динамо Москва Динамо Москва 4 5
9 Спартак Москва Спартак Москва 4 5
10 Арсенал Тула Арсенал Тула 3 4
11 Уфа Уфа 3 3
12 Тамбов Тамбов 3 3
13 Ахмат Ахмат 3 3
14 Крылья Советов Крылья Советов 4 3
15 Оренбург Оренбург 3 0
16 Динамо Санкт-Петербург Динамо Санкт-Петербург 3 0
Полная таблица

топ-5 тегов