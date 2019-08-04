"Локомотив" готов расстаться с Эдером и Смоловым
В "Локомотиве" рассказали, что клуб готов рассмотреть предложения по Эдеру и Федора Смолова. Об этом информирует "Бизнес-онлайн".
Ранее сообщалось, что железнодорожники хотят купить игрока "Млады Болеслав" Николая Комличенко. Для этого клубу нужно продать кого-то, чтобы выручить достаточно денег для покупки футболиста.
Скорее всего команду покинет Эдер, так как главный тренер "Локомотива" Юрий Семин ценит Смолова..
Не пропустите: "Локомотив" хочет купить Николая Комличенко| http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
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|3
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|2
|Ростов
|4
|8
|3
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|4
|7
|4
|Рубин
|3
|7
|5
|Локомотив Москва
|4
|7
|6
|Краснодар
|3
|6
|7
|ЦСКА Москва
|3
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|8
|Динамо Москва
|4
|5
|9
|Спартак Москва
|4
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|10
|Арсенал Тула
|3
|4
|11
|Уфа
|3
|3
|12
|Тамбов
|3
|3
|13
|Ахмат
|3
|3
|14
|Крылья Советов
|4
|3
|15
|Оренбург
|3
|0
|16
|Динамо Санкт-Петербург
|3
|0