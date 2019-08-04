"Локомотив" готов расстаться с Эдером и Смоловым

В "Локомотиве" рассказали, что клуб готов рассмотреть предложения по Эдеру и Федора Смолова. Об этом информирует "Бизнес-онлайн".

Ранее сообщалось, что железнодорожники хотят купить игрока "Млады Болеслав" Николая Комличенко. Для этого клубу нужно продать кого-то, чтобы выручить достаточно денег для покупки футболиста.

Скорее всего команду покинет Эдер, так как главный тренер "Локомотива" Юрий Семин ценит Смолова..

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