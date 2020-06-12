"Локомотив" готовит новый контракт для Алексея Миранчука

Московский "Локомотив" намерен продлить контракт с полузащитником Алексеем Миранчуком, если этим летом он не перейдёт в европейский клуб.

Действующее соглашение между сторонами истекает через год, поэтому "железнодорожники" готовят для 24-летнего хавбека новый пятилетний договор, чтобы не потерять его бесплатно.

Напомним, что интерес к россиянину проявляют испанские и итальянские клубы. Также на него претендует питерский "Зенит".

В текущем сезоне Алексей Миранчук сыграл за "Локо" 24 матча, забил 9 голов и сделал 5 ассистов. Его рыночная стоимость - 14,5 миллионов евро.

Не пропустите: "Локомотив" интересуется игроком из второй Бундеслиги. | http://soccernews.ru