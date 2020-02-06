"Локомотив" готовит новый контракт для Чорлуки

Руководство московского "Локомотива" решило заключить новый контракт с защитником Ведраном Чорлукой.

Действующее соглашение между сторонами истекает по окончании текущего сезона. Ожидается, что договор будет продлён на год.

При этом зарплата 34-летнего хорвата значительно уменьшится. Сейчас его оклад составляет 4,5 миллиона евро.

Чорлука выступает за "Локомотив" с 2012 года, сыграл 201 матч, забил 8 голов и сделал 7 ассистов.

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