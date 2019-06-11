"Локомотив" готовит предложение по Мурильо

Московский "Локомотив" проявляет интерес к защитнику "Крузейро" Мурильо Серкейре, сообщает Superesportes.

По информации источника, "железнодорожники" готовы предложить за 22-летнего центрбека 2,5 миллиона евро.

Два года назад бразильский клуб отклонил предложение по трансферу игрока в размере 4 миллионов, поэтому маловероятно, что его устроят условия россиян.

Мурильо является воспитанником "Крузейро", за первую команду "лис" он сыграл 36 матчей.

Не пропустите: "Локомотив" объявил о первом летнем трансфере. | http://soccernews.ru