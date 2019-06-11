"Локомотив" готовит предложение по Мурильо

Теги локомотив москвакрузейромурильо серкейратрансферы

"Локомотив" готовит предложение по Мурильо

Московский "Локомотив" проявляет интерес к защитнику "Крузейро" Мурильо Серкейре, сообщает Superesportes.

По информации источника, "железнодорожники" готовы предложить за 22-летнего центрбека 2,5 миллиона евро.

Два года назад бразильский клуб отклонил предложение по трансферу игрока в размере 4 миллионов, поэтому маловероятно, что его устроят условия россиян.

Мурильо является воспитанником "Крузейро", за первую команду "лис" он сыграл 36 матчей.

Не пропустите: "Локомотив" объявил о первом летнем трансфере. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Хамшик стал лучшим бомбардиром сборной Словакии

Хамшик стал лучшим бомбардиром сборной Словакии

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Палмейрас Палмейрас 38 80
2 Сантос Сантос 38 71
3 Фламенго Фламенго 38 71
4 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 38 62
5 Ботафого Ботафого 38 59
6 Атлетико Паранаенсе Атлетико Паранаенсе 38 57
7 Коринтианс Коринтианс 38 55
8 Понте Прета Понте Прета 38 53
9 Гремио Гремио 38 53
10 Сан-Паулу Сан-Паулу 38 52
11 Чапекоенсе Чапекоенсе 38 52
12 Крузейро Крузейро 38 51
13 Флуминенсе Флуминенсе 38 50
14 Спорт Ресифе Спорт Ресифе 38 47
15 Коритиба Коритиба 38 46
16 Витория Витория 38 45
17 Интернасьонал Интернасьонал 38 43
18 Фигейренсе Фигейренсе 38 37
19 Санта Крус Санта Крус 38 31
20 Америка Минейро Америка Минейро 38 28
Полная таблица

топ-5 тегов