"Локомотив" готовит предложение по Мурильо
Московский "Локомотив" проявляет интерес к защитнику "Крузейро" Мурильо Серкейре, сообщает Superesportes.
По информации источника, "железнодорожники" готовы предложить за 22-летнего центрбека 2,5 миллиона евро.
Два года назад бразильский клуб отклонил предложение по трансферу игрока в размере 4 миллионов, поэтому маловероятно, что его устроят условия россиян.
Мурильо является воспитанником "Крузейро", за первую команду "лис" он сыграл 36 матчей.
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