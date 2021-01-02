"Локомотив" готовит предложение по нападающему "Фиорентины"

Нападающий "Фиорентины" Кристиан Куаме может продолжить карьеру в России.

По сведениям журналиста Пьетро Лаццарини, в услугах 23-летнего ивуарийца заинтересован "Локомотив". Отмечается, что "железнодорожники" готовы заплатить за игрока 15 миллионов евро.

Действующий контракт футболиста с клубом рассчитан до лета 2024 года.

В этом сезоне на счету Куаме один забитый гол в 15 играх.

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