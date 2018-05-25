"Локомотив" готовит предложение по Видалю

"Локомотив" готовит предложение по трансферу защитника "Барселоны" Алеиша Видаля.

Как сообщает испанская пресса, "железнодорожники" хотели бы купить испанского фулбека за шесть-семь миллионов евро.

Однако сам Видаль не горит желанием продолжать карьеру в РФПЛ, предпочитая вернуться в "Севилью".

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