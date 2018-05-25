"Локомотив" готовит предложение по Видалю

Теги локомотив москвабарселонаалейш видаль

"Локомотив" готовит предложение по Видалю

"Локомотив" готовит предложение по трансферу защитника "Барселоны" Алеиша Видаля.

Как сообщает испанская пресса, "железнодорожники" хотели бы купить испанского фулбека за шесть-семь миллионов евро.

Однако сам Видаль не горит желанием продолжать карьеру в РФПЛ, предпочитая вернуться в "Севилью".

Не пропустите: "Спартак" и "Локомотив" поборются за хорватского защитника. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Кульминация европейского сезона: "Реал" и "Ливерпуль" разыграют кубок чемпионов в Киеве

Кульминация европейского сезона: "Реал" и "Ливерпуль" разыграют кубок чемпионов в Киеве

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 38 93
2 Атлетико Мадрид 38 79
3 Реал Мадрид 38 76
4 Валенсия 38 73
5 Вильярреал 38 61
6 Бетис 38 60
7 Севилья 38 58
8 Хетафе 38 55
9 Эйбар 38 51
10 Жирона 38 51
11 Реал Сосьедад 38 49
12 Сельта Виго 38 49
13 Эспаньол 38 49
14 Алавес 38 47
15 Леванте 38 46
16 Атлетик Бильбао 38 43
17 Леганес 38 43
18 Депортиво Ла-Корунья 38 29
19 Лас Пальмас 38 22
20 Малага 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов