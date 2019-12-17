"Локомотив" готовит предложение по вратарю сборной Греции

Теги аеклокомотив москвавасилиос баркастрансферы

"Локомотив" готовит предложение по вратарю сборной Греции

Московский "Локомотив" может усилиться вратарём АЕКа Василиосом Баркасом, сообщает Hellas Football.

По информации источника, скауты "железнодорожников" уже внимательно изучают игру 25-летнего голкипера.

Если представители клуба останутся довольны увиденным, будет сделано предложение по трансферу игрока сборной Греции в размере 5,6 миллионов евро.

В этом сезоне Баркас сыграл за АЕК 15 матчей, в которых пропустил 15 голов.

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