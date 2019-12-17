"Локомотив" готовит предложение по вратарю сборной Греции
Московский "Локомотив" может усилиться вратарём АЕКа Василиосом Баркасом, сообщает Hellas Football.
По информации источника, скауты "железнодорожников" уже внимательно изучают игру 25-летнего голкипера.
Если представители клуба останутся довольны увиденным, будет сделано предложение по трансферу игрока сборной Греции в размере 5,6 миллионов евро.
В этом сезоне Баркас сыграл за АЕК 15 матчей, в которых пропустил 15 голов.
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