"Локомотив" хочет арендовать форварда "Рубина" Жемалетдинова

Нападающий "Рубина" Рифат Жемалетдинов может перейти в "Локомотив", сообщают российские СМИ.

По сведениям источника, "железнодорожники" близки к договоренности по аренде игрока до лета 2018 года.

В минувшем сезоне 20-летний Жемалетдинов провел за "Рубин" 28 матчей и забил 2 гола.

Напомним, что ранее форвард уже выступал за "Локомотив" до перехода в казанский клуб.

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