"Локомотив" хочет добиться скидки при выкупе Жоау Мариу

Московский "Локомотив" рассчитывает сэкономить на трансфере полузащитника Жоау Мариу, права на которого принадлежат "Интеру".

Как сообщает A Bola, "железнодорожники" планируют вести переговоры с миланским клубом о снижении суммы выкупа португальца, составляющей 18 миллионов евро.

Напомним, что летом "Локомотив" арендовал 26-летнего Мариу до конца текущего сезона.

В составе столичной команды хавбек провёл 12 матчей, забил 1 гол и сделал 5 ассистов.

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