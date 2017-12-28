"Локомотив" хочет купить Бен Арфа

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"Локомотив" хочет купить Бен Арфа

"Локомотив" проявляет интерес к полузащитнику ПСЖ Хатему Бен Арфа, сообщает телекомментатор Ромен Коллет-Годин в своем твиттере.

По сведениям источника, российский клуб намерен приобрести футболиста в зимнее трансферное окно. Также им интересуется "Лестер".

В этом сезоне 30-летний Бен Арфа не провел ни одного матча. Его контракт с ПСЖ действует до лета 2018 года.

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