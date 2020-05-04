"Локомотив" хочет купить бразильского таланта

Московский "Локомотив" проявляет интерес к нападающему "Фламенго" Линкольну Корреа, сообщает Globo Esporte.

По сведениям издания, российский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно и уже вступил в переговоры с его представителями. Бразильцы готовы рассмотреть вариант с продажей форварда при наличии достойного предложения.

19-летний Линкольн является воспитанником "Фламенго". Всего он провел за клуб 30 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал две результативные передачи. Его контракт с бразильским клубом действует до конца 2023 года.

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