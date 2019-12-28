"Локомотив" хочет купить бывшего защитника "Ростова"

Теги ростовлокомотив москватрансферыпаоксверрир ингасон

"Локомотив" хочет купить бывшего защитника "Ростова"

В сферу интересов московского "Локомотив" попал исландский защитник греческого ПАОКа Сверрир Ингасон, сообщает sport24.gr.

По сведениям источника, российский клуб может приобрести футболиста в зимнее трансферное окно. Также интерес к исландцу проявляет "Фиорентина". 

Стоит отметить, что купить игрока будет непросто, так как сумма отступных в его контракте составляет 20 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 26-летний Ингасон провел за ПАОК 11 матчей во всех турнирах и забил 4 гола. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года. Ранее футболист выступал за "Брейдаблик", "Эйгнаблик", "Викинг", "Локерен", "Гранаду" и "Ростов". За сборную Исландии сыграл 29 матчей и забил три мяча.

Не пропустите: "Локомотив" претендует на немецкого защитника. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Бетис" арендовал хавбека "Барселоны"

"Бетис" арендовал хавбека "Барселоны"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 19 45
2 Краснодар Краснодар 19 35
3 Ростов Ростов 19 34
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 19 34
5 Локомотив Москва Локомотив Москва 19 34
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 19 25
7 Уфа Уфа 19 25
8 Динамо Москва Динамо Москва 19 24
9 Урал Урал 19 24
10 Спартак Москва Спартак Москва 19 22
11 Тамбов Тамбов 19 21
12 Ахмат Ахмат 19 19
13 Рубин Рубин 19 19
14 Оренбург Оренбург 18 19
15 Крылья Советов Крылья Советов 19 18
16 Сочи Сочи 18 15
Полная таблица

топ-5 тегов