"Локомотив" хочет купить бывшего защитника "Ростова"

В сферу интересов московского "Локомотив" попал исландский защитник греческого ПАОКа Сверрир Ингасон, сообщает sport24.gr.

По сведениям источника, российский клуб может приобрести футболиста в зимнее трансферное окно. Также интерес к исландцу проявляет "Фиорентина".

Стоит отметить, что купить игрока будет непросто, так как сумма отступных в его контракте составляет 20 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 26-летний Ингасон провел за ПАОК 11 матчей во всех турнирах и забил 4 гола. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года. Ранее футболист выступал за "Брейдаблик", "Эйгнаблик", "Викинг", "Локерен", "Гранаду" и "Ростов". За сборную Исландии сыграл 29 матчей и забил три мяча.

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