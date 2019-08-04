"Локомотив" хочет купить Николая Комличенко

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"Локомотив" хочет купить Николая Комличенко

"Локомотив" хочет купить форварда "Млады-Болеслав" Николая Комличенко.

Ранее сообщалось, что клуб хочет арендовать футболиста, однако чешский клуб готов лишь продать игрока.

Трансферная стоимость футболиста - 3,5 миллиона евро. Руководство "Локомотива" решило, что Колмиченко пригодится команде.

Колмиченко - воспитанник "Краснодара". В минувшем сезоне футболист отметился 29 голами в 32 матчах.

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