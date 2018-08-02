"Локомотив" хочет переманить форварда итальянского топ-клуба

"Локомотив" проявляет интерес к колумбийскому нападающему "Милана" Карлосу Бакке, сообщают российские СМИ.

По сведениям источника, российский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Впрочем, сделать это будет непросто, так как форвард хочет вернуться в Испанию. "Милан" оценивает колумбийца в 15 миллионов евро.

В прошлом сезоне 31-летний Бакка провел за "Вильярреал" 43 матча и забил 18 голов. При этом "подводники" предлагают за него 8 миллионов евро.

Стоит отметить, что в 2011 году Бакка едва не перешел в "Локомотив", но тогда трансфер не состоялся.

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