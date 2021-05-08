"Локомотив" хочет переманить игрока ЦСКА

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Не только Наир Тикнизян входит в сферу интересов "Локомотива" из числа игроков ЦСКА.

По информации Webinfo.kz, "железнодорожники" также претендуют на Бактиера Зайнутдинова.

Казахстанский универсал способен сыграть на нескольких позициях, в том числе на левом фланге обороны, куда ищет усиление "Локо".

В текущем сезоне Зайнутдинов сыграл за ЦСКА 25 матчей, забил 1 гол и сделал 3 ассиста. Его рыночная стоимость - 3,5 миллиона евро.

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