"Локомотив" хочет переманить игрока ЦСКА
Фото сайт РПЛ
Не только Наир Тикнизян входит в сферу интересов "Локомотива" из числа игроков ЦСКА.
По информации Webinfo.kz, "железнодорожники" также претендуют на Бактиера Зайнутдинова.
Казахстанский универсал способен сыграть на нескольких позициях, в том числе на левом фланге обороны, куда ищет усиление "Локо".
В текущем сезоне Зайнутдинов сыграл за ЦСКА 25 матчей, забил 1 гол и сделал 3 ассиста. Его рыночная стоимость - 3,5 миллиона евро.
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