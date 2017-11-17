"Локомотив" хочет перенести матч со "СКА-Хабаровск"

Московский "Локомотив" хочет перенести матч 18-го тура чемпионата России против "СКА-Хабаровск".

Как сообщают российские СМИ, "железнодорожники" намерены обратиться в РФПЛ с просьбой провести эту игру в Сочи.

"Локомотив" планирует аргументировать свою просьбу тем, что, по данным синоптиков, в день матча, 27 ноября, в Хабаровске ожидается температура воздуха минус 18.

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