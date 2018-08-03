"Локомотив" хочет подписать еще одного игрока "Шальке"

Форвард "Шальке" Брель Эмболо может стать игроком "Локомотива".

Как сообщает Le Matin, стороны уже достигли договоренности по трансферу 21-летнего игрока.

В прошлом сезоне на счету Эмболо три гола и три ассиста в 23 матчах.

Напомним, что недавно "Локомотив" пополнился защитником "Шальке" Бенедиктом Хеведесом.

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