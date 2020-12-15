"Локомотив" хочет подписать хавбека "Торпедо"

Полузащитник московского "Торпедо" Илья Берковский может продолжить карьеру в другом столичном клубе.

По информации "Чемпионата", на 20-летнего футболиста нацелился "Локомотив". Стороны близки к договорённости о трансфере.

Берковский выступает за "Торпедо" с июля этого года, сыграл 22 матча, забил 6 голов и сделал 1 ассист.

Рыночная стоимость хавбека оценивается в 450 тысяч евро.

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