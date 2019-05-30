"Локомотив" хочет подписать нападающего "Тоттенхэма"

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"Локомотив" хочет подписать нападающего "Тоттенхэма"

Нападающий "Тоттенхэма" Винсент Янссен попал в сферу интересов "Локомотива".

Трансфер 24-летнего голландца обойдется "железнодорожникам" примерно в 8 миллионов евро. Соглашение игрока со "шпорами" действует до лета 2020 года.

В минувшем сезоне Янссен из-за повреждения принял участие всего в трех матчах АПЛ.

Напомним, что "Локомотив" финишировал в РПЛ на втором месте.

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