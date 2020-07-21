"Локомотив" хочет пригласить Жиркова

Московский "Локомотив" готов пригласить в команду игрока "Зенита" Юрия Жиркова, чей контракт с петербургским клубом истекает этим летом. Об этом сообщает Sport24.

По данным источника, "железнодорожники" намерены усилить левый фланг. В данный момент эту позицию в команде занимают Брайан Идову, Мацей Рыбус и Михаил Лысов.

В нынешнем сезоне 36-летний футболист провел 27 матчей, забив 3 гола и сделав 5 ассистов.

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