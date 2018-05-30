"Локомотив" хочет приобрести игрока сборной Колумбии

"Локомотив" нацелился на хавбека "Порту" и сборной Колумбии Хуана Кинтеро.

Как сообщает Ole, у "Ривер Плейта", где игрок в минувшем сезоне играл на правах аренды, есть возможность выкупа игрока за 3 миллиона евро.

Отметим, что на Кинтеро также претендует "Аталанта Юнайтед".

Читайте также: "Локомотив" готовит предложение по Видалю. | http://soccernews.ru