"Локомотив" хочет приобрести игрока сборной Колумбии

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"Локомотив" хочет приобрести игрока сборной Колумбии

"Локомотив" нацелился на хавбека "Порту" и сборной Колумбии Хуана Кинтеро.

Как сообщает Ole, у "Ривер Плейта", где игрок в минувшем сезоне играл на правах аренды, есть возможность выкупа игрока за 3 миллиона евро.

Отметим, что на Кинтеро также претендует "Аталанта Юнайтед".

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