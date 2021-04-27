"Локомотив" хочет продлить контракт с Николичем до матча с "Зенитом"

Фото: Твиттер @fclokomotiv

"Локомотив" хочет продолжить сотрудничество с главным тренером Марко Николичем.

По информации "РБ-Спорт", клуб планирует продлить контракт с сербским специалистом. Соглашение будет рассчитано на 3 года. Отмечается, что руководство "железнодорожников" рассчитывает уладить все формальности до важнейшего матча против питерского "Зенита", который пройдет в рамках 28-го тура Российской Премьер-Лиги 2 мая.

Такие сжатые сроки обусловлены тем, что такая афиша придаст максимальный пиар-эффект от продления договора.

Напомним, "Локомотив" после 27 туров РПЛ располагается на второй строчке в турнирной таблице чемпионата России, имея в своем активе 52 набранных очка. Отставание от лидирующего "Зенита" составляет 6 баллов.