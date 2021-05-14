"Локомотив" хочет продлить контракт с основным вратарем

Фото "Чемпионат" / Эдгар Брещанов

Руководство московского "Локомотива" намерено подписать новый договор с голкипером Гильерме.

По информации Sport24, боссы "железнодорожников" считают натурализованного бразильца лучшим вратарем России на сегодняшний день.

Действующий контракт между игроком и клубом истекает в июне 2022 года.

В текущем сезоне Гильерме сыграл за "Локомотив" 35 матчей и пропустил 41 гол.

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