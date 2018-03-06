"Локомотив" хочет продлить контракты с Фарфаном и Фернандешем
Известный российский инсайдер и телекомментатор Нобель Арустамян рассказал о планах "Локомотива" продлить контракты с полузащитником Мануэлом Фернандешем и вингером Джефферсоном Фарфаном.
"Фарфану уже предложили новое соглашение. Как говорят, но я пока в это не очень верю, контракт хотят продлить на три сезона. Сейчас Фарфану 33 года. Действующее соглашение истекает летом 2018 года. По этой причине клуб хочет продлить контракт уже сейчас. Игрок не против остаться в "Локомотиве". Единственный вопрос - виза и подпись высшего руководства клуба. Весь вопрос в этом. Фернандеш проводит великолепный сезон. Напомню, что в январе к нему был интерес со стороны "Интера", но "Локомотив" не отпустил игрока. Сейчас клуб думает о продлении контракта. Говорят, что "Локомотив" предлагает Фернандешу двухлетний контракт на тех же условиях. Но пока он думает и не провоцирует переговоры. "Локомотив" тоже пока лишь думает о продлении контракта" - сказал Арустамян.
В этом сезоне 32-летний Фернандеш сыграл за "железнодорожников" 31 матч, забил 12 голов и сделал 5 ассистов. В активе 33-летнего Фарфана 24 игры, 12 мячей и 4 результативных передачи.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Локомотив Москва
|21
|46
|2
|Краснодар
|21
|39
|3
|Спартак Москва
|21
|38
|4
|ЦСКА Москва
|21
|38
|5
|Зенит Санкт-Петербург
|21
|38
|6
|Уфа
|21
|28
|7
|Арсенал Тула
|21
|28
|8
|Ахмат
|21
|26
|9
|Ростов
|21
|25
|10
|Урал
|21
|25
|11
|Рубин
|21
|24
|12
|Тосно
|21
|23
|13
|Динамо Москва
|21
|23
|14
|Амкар
|21
|22
|15
|Анжи
|21
|20
|16
|СКА Хабаровск
|21
|12