"Локомотив" хочет сохранить Семина, но не в качестве тренера

Московский "Локомотив" намерен предложить главному тренеру Юрию Семину должность в структуре клуба, сообщают российские СМИ.

По сведениям источника, руководство клуба приняло решение не продлевать с Семиным контракт в качестве наставника, но не хочет расставаться с ним совсем.

Ранее сообщалось, что новым главным тренером "железнодорожников" станет серб Марко Николич. Он будет руководить командой в оставшейся части сезона, если оно будет возобновлен. После 22 туров "Локомотив" занимает второе место в РПЛ.

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