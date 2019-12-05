"Локомотив" хочет выкупить Жоау Мариу у "Интера"

"Локомотив" хочет выкупить полузащитника Жоау Мариу у "Интера". Об этом сообщает Calciomercato.com.



В клубе довольны результатами футболиста, права на которого принадлежат миланцем. "Локомотив" намерен осуществить полноценный трансфер португальца в ближайшее время. Представители "железнодорожников" хотят встретится с агентом игрока и обсудить детали сотрудничества. Но изначально необходимо получить согласие самого хавбека.



Трансферная сумма Мариу - 18 миллионов евро.



В этом сезоне футболист участвовал в 8 матчах, отметившись 1 голом и 3 ассистами.



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