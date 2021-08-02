"Локомотив" хотел вернуть Мухина. Футболист ответил

Фото: инстаграм Максима Мухина/Автор неизвестен

Руководитель по спорту и развитию "Локомотива" Ральф Рангник хотел, чтобы клуб вернул полузащитника Максима Мухина из ЦСКА. Впрочем, футболист ответил отказом на предложение вернуться.

"Рангник был очень недоволен тем, что "Локомотив" потерял Мухина и требовал его возвращения в клуб", — сообщает "Чемпионат".

19-летний Мухин перешел в ЦСКА из "Локомотива" 1 июля 2021 года за 170 тысяч евро. За "железнодорожников" он выступал с 2019 года. Всего за "Локомотив" хавбек провел 15 матчей. Его контракт с ЦСКА действует до лета 2026 года.

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