"Локомотив" и "Арсенал" вышли в полуфинал Кубка России

Завершились два ответных четвертьфинальных матча Кубка России. Путевки в полуфинал завоевали "Локомотив" и тульский "Арсенал". Ранее в 1/2 финала вышел "Ростов".

"Рубин" – "Локомотив" - 0:1 (0:0) - первый матч - 0:1

Гол: Хеведес, 78 - 0:1

"Рубин": Коновалов, Абдуллин, Уремович, Сорокин, Гранат (Камболов, 46), Башкиров, Акбашев (Микушин, 80), Байрамян (Могилевец, 83), Пантелеев, Степанов, Сагитов.

"Локомотив": Гильерме, Идову, Хеведес, Кверквелия, Игнатьев, Ан. Миранчук (Жемалетдинов, 81), Крыховяк, Ал. Миранчук (Тугарев, 84), Баринов, Чорлука, Фарфан (Эдер, 77).

Удаление: Уремович (76).

"Арсенал" Тула – "Оренбург" - 1:1 (0:0) - первый матч - 4:2

Голы: Григалава, 54 - 1:0, Попович, 86 (с пенальти) - 1:1

"Арсенал": Левашов, Беляев, Мохаммед, Альварес, Григалава, Горбатенко, Мирзов, Кангва (Лесовой, 72), Костадинов, Комбаров, Джорджевич (Ожегович, 77).

"Оренбург": Фролов, Бегич, Козлов, Терехов, Ойеволе, Маляров (Чиркин, 74), Мишкич, Рикарду Алвеш (Галаджан, 53), Попович (Кулишев, 87), Малых, Деспотович.

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