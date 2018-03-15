"Локомотив" и "Атлетико" играют вничью после первого тайма

В ответном матче 1/8 финала Лиги Европы "Локомотив" дома играет с "Атлетико".

После первой половины встречи счет ничейный - 1:1.

В середине тайма команды обменялись голами. Сначала отличился Анхель Корреа, но затем положение уравнял Мацей Рыбус.

Чтобы пройти в четвертьфинал "Локомотиву" во втором тайме нужно будет забить не менее четырех голов.

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