"Локомотив" и ЦСКА назвали стартовые составы команд на очный матч 24-го тура РПЛ

Тренерские штабы "Локомотива" и ЦСКА определились со стартовыми составами своих команд на очный матч 24-го тура чемпионата России.

"Локомотив": Гильерме, Кверквелия, Хеведес, Игнатьев, Рыбус, Крыховяк, Фернандеш, Антон Миранчук, Алексей Миранчук, Фарфан, Смолов.

ЦСКА: Акинфеев, Набабкин, Дивеев, Бекао, Магнуссон, Щенников, Ахметов, Обляков, Влашич, Сигурдссон, Чалов.

Напомним, что матч "Локомотив" - ЦСКА начнётся в 19:00 по московскому времени.

В преддверии игры "железнодорожники" занимают второе место в турнирной таблице РПЛ, а армейцы расположились на четвёртой строчке.

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