"Локомотив" и ЦСКА назвали стартовые составы команд на очный матч 24-го тура РПЛ
Тренерские штабы "Локомотива" и ЦСКА определились со стартовыми составами своих команд на очный матч 24-го тура чемпионата России.
"Локомотив": Гильерме, Кверквелия, Хеведес, Игнатьев, Рыбус, Крыховяк, Фернандеш, Антон Миранчук, Алексей Миранчук, Фарфан, Смолов.
ЦСКА: Акинфеев, Набабкин, Дивеев, Бекао, Магнуссон, Щенников, Ахметов, Обляков, Влашич, Сигурдссон, Чалов.
Напомним, что матч "Локомотив" - ЦСКА начнётся в 19:00 по московскому времени.
В преддверии игры "железнодорожники" занимают второе место в турнирной таблице РПЛ, а армейцы расположились на четвёртой строчке.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|23
|48
|2
|Локомотив Москва
|23
|42
|3
|Краснодар
|23
|42
|4
|ЦСКА Москва
|23
|40
|5
|Спартак Москва
|23
|36
|6
|Оренбург
|24
|35
|7
|Арсенал Тула
|24
|35
|8
|Ростов
|24
|35
|9
|Ахмат
|24
|33
|10
|Рубин
|23
|30
|11
|Динамо Москва
|24
|28
|12
|Крылья Советов
|24
|27
|13
|Урал
|23
|27
|14
|Уфа
|24
|21
|15
|Анжи
|24
|19
|16
|Енисей Красноярск
|23
|13