"Локомотив" и ЦСКА назвали стартовые составы команд на очный матч 24-го тура РПЛ

Теги локомотив москвацска москва

"Локомотив" и ЦСКА назвали стартовые составы команд на очный матч 24-го тура РПЛ

Тренерские штабы "Локомотива" и ЦСКА определились со стартовыми составами своих команд на очный матч 24-го тура чемпионата России.

"Локомотив": Гильерме, Кверквелия, Хеведес, Игнатьев, Рыбус, Крыховяк, Фернандеш, Антон Миранчук, Алексей Миранчук, Фарфан, Смолов.

ЦСКА: Акинфеев, Набабкин, Дивеев, Бекао, Магнуссон, Щенников, Ахметов, Обляков, Влашич, Сигурдссон, Чалов.

Напомним, что матч "Локомотив" - ЦСКА начнётся в  19:00 по московскому времени.

В преддверии игры "железнодорожники" занимают второе место в турнирной таблице РПЛ, а армейцы расположились на четвёртой строчке.

Не пропустите: "Оренбург" разгромил "Ростов" в матче 24-го тура чемпионата России. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Бавария" одолела "Вердер" и другие результаты 30-го тура Бундеслиги

"Бавария" одолела "Вердер" и другие результаты 30-го тура Бундеслиги

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 23 48
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 23 42
3 Краснодар Краснодар 23 42
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 23 40
5 Спартак Москва Спартак Москва 23 36
6 Оренбург Оренбург 24 35
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 24 35
8 Ростов Ростов 24 35
9 Ахмат Ахмат 24 33
10 Рубин Рубин 23 30
11 Динамо Москва Динамо Москва 24 28
12 Крылья Советов Крылья Советов 24 27
13 Урал Урал 23 27
14 Уфа Уфа 24 21
15 Анжи Анжи 24 19
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 23 13
Полная таблица

топ-5 тегов