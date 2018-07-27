"Локомотив" и ЦСКА объявили стартовые составы на матч за Суперкубок России

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"Локомотив" и ЦСКА объявили стартовые составы на матч за Суперкубок России

"Локомотив" и ЦСКА определились со стартовыми составами на сегодняшний матч.

"Локомотив": Гилерме, Кверквелия, Рыбус, Чорлука, И. Денисов, Игнатьев, Баринов, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук, Фернандеш, Эдер.

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Бекао, Чернов, Магнуссон, Набабкин, Бистрович, Дзагоев, Ефремов, Витиньо, Чалов.

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