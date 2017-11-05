"Локомотив" и ЦСКА определились с составами на очный матч: Головин и Гильерме пропустят игру

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"Локомотив" и ЦСКА определились с составами на очный матч: Головин и Гильерме пропустят игруМосковские "Локомотив" и ЦСКА определились с составами на свой очный матч 16-го тура Премьер-Лиги.

"Локомотив": Коченков, Кверквелия, Пейчинович, Михалик, Игнатьев, Рыбусь, И. Денисов, Ал. Миранчук, Фернандеш, Ан. Миранчук, Фарфан.

ЦСКА: Акинфеев, А. Березуцкий, Васин, Набабкин, Щенников, Фернандес, Натхо, Хосонов, Вернблум, Витиньо, Дзагоев.

Матч из-за повреждений пропустят голкипер "железнодорожников" Гильерме и полузащитник армейцев Александр Головин.

Не пропустите превью к матчу. | soccernews.ru

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